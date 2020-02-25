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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:50 م
خالد صلاح
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العراق: إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا فى كركوك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:35 م
العراق: إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا فى كركوك صورة مجهرية لفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بمحافظة كركوك، وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد فى محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت فى زيارة إلى إيران وعادت إلى البلاد.
 
وأشارت إلى، أنه تم تطبيق الحجر الصحى على العائلة والفحص الطبى من قبل السلطات الطبية والصحية المختصة، وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس (كورونا) المستجد، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والمخالطين.
 
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت حظر دخول المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وأضافت أن قرارات الحظر العراقية حتى إشعار آخر وتنطبق على السفر المباشر وغير المباشر مستثنية المواطنين والدبلوماسيين العراقيين والوفود الرسمية، وأكدت تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة 10 أيام بمحافظة النجف، وحثت وزارة الصحة العراقية المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ.
 
وقالت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء إنها قررت تمديد حظر دخول المسافرين من الصين وإيران وفرضت قرارات حظر مماثلة على المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة.
 
وأضافت الوزارة أن حظر الدخول ينطبق على المسافرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه الدول لكنه يستثني العراقيين والعاملين في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية. ونصحت العراقيين بتجنب السفر إلى هذه الدول.
 
وأعلنت الوزارة في بيان "تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام" في محافظة النجف وحثت المواطنين على عدم السفر من وإلى المحافظة إلا في حالات الضرورة القصوى. وأعلن العراق عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين وهي لطالب إيراني في محافظة النجف.
 

العراق

الصحه العراقيه

كورونا

فيروس كورونا

كركوك

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