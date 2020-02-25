العالم العربى ينعى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. الإمارات تنكس الأعلام وتؤكد: صاحب المواقف الوطنية والتاريخية.. الكويت تعزى الرئيس السيسى.. والبحرين: مبارك خدم وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية

كتب محمد جمال - سمير حسنى

نعى العالم العربى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى توفى اليوم الثلاثاء ، وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

الإمارات

حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام يوما واحدا حدادا على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووصفت دولة الإمارات إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"،وأرسل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية عزاء للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

السعودية



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك ، وقال الملك :" علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله - .

وقال ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق ـ رحمه الله ـ ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

​ملك البحرين



كما بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

كما بعث الملك برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

الرئيس الفلسطينى

كما نعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ببالغ الحزن والأسى، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية اليوم ، وأشاد أبو مازن، بمواقف الرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال.

سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان السابق نعى سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان السابق، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر. وقال الحريرى: تنطوي برحيل الرئيس حسني مبارك حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات، فالرئيس مبارك كان صديقاً وفياً للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان .





ووضعت العديد من القنوات التليفزيونية الشارات السوداء على شاشاتها بعد الإعلان الرسمى عن الحداد العام فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، كانت أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وتوفى، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظهر اليوم، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

وتخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.