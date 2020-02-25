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"الطود" تواصل تجهيز الوحدات المحلية للتأمين الصحى الشامل بالأقصر ..صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:49 م
"الطود" تواصل تجهيز الوحدات المحلية للتأمين الصحى الشامل بالأقصر ..صور تجهيز الوحدات المحلية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بقرية المريس بمركز الطود غرب النيل، تفقد خلالها سير وانتظام العمل بمبنى الوحدة المحلية لقرية المريس وتجهيزها لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى تغيير وتجديد اليافطات التي تحمل إسم القرية، ورفع كفاءة مستوى النظافة والمداخل والمخارج بالقرية، وذلك برفقة رئيس الوحدة المحلية لقرية المريس أشرف عبدالرحيم قناوي، حيث تابع الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالمريس، وذلك لإزالة المعوقات وسرعة الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك لدخولها ضمن التأمين الصحى الشامل.

وتابع الدكتور محمد رزق رئيس مركز الطود خلال جولته، طريق الإصلاح الزراعي بالمريس لمتابعة كفاءة الطرق، مشيراً إلى الاهتمام برفع كفاءة النظافة والتجميل بالقرية الأم، وحواجر قرية المريس ومداخل ومخارج القرية شمالاً وجنوباً ومتابعة وتوسعة وتمهيد الطرق.

واستكمالاً لمسيرة منظومة النظافة والتجميل المعدة بمركز ومدينة الطود بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمتابعة واستمرارية الخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، حيث تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى برئاسة هشام على ابايزيد رئيس القرية بحملة نظافة مكثفة برفع المخلفات الزراعية الملقاة على جانب ترعة الساحل المؤدي إلى مرشح نجع خميس، حيث قام رئيس المركز بتوفير معدات ولوادر المركز، بالإضافة إلى معدات القرية برفع الأتربة ومخلفات الزراعة الواقعة على الطريق، على أن تبدأ بعدة مراحل وقامت الوحدة المحلية لليوم اليوم برفع ما يقرب من 11 طنا من مخلفات الزراعات، وتمهيد الطريق وتوسعته.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة إشغالات ونظافة استهدفت شارع أحمد عرابى ومنطقة السنترال القديم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والنظافة والحملة الميكانيكية، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وأيضاً نظافة الشارع ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الشوارع بالجليدر.

الطود تواصل تجهيز الوحدات المحلية للتأمين الصحى الشامل ورفع 11 طن (1)
الطود تواصل تجهيز الوحدات المحلية للتأمين الصحى الشامل ورفع 11 طن 

 

الطود تواصل تجهيز الوحدات المحلية للتأمين الصحى الشامل ورفع 11 طن (4)
 
 

 

الطود تواصل تجهيز الوحدات المحلية للتأمين الصحى الشامل ورفع 11 طن (5)
الطود تواصل تجهيز الوحدات المحلية للتأمين الصحى الشامل ورفع 11 طن

 


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