الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أنه مع بداية مايو المقبل سيتم عمل برامج تنظيم الحمل بالمستشفيات العامة والمركزية مع توفير جميع الوسائل للسيدات، مؤكدة أنه سيتم عمل ربط للسيدات للمتابعة بعيادات متابعة الحمل في الوحدات الصحية لاستكمال المتابعة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي لليوم السابع، إنه تم وضع برتوكول وأدلة عمل إكلينيكية وارشادية لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات مؤكدة أن الخدمة ستكون ذات جودة عالية لجميع السيدات.

وأضافت البرنامج الجديد يساهم في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 58.5٪ وفقًا لبيانات المسح الديموجرافى لعام 2014 إلى 71.6% عام 2030.

وقالت سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل على مستوى الجمهورية، حيث تضم المرحلة الأولى محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، بورسعيد، الإسكندرية) وتضم المرحلة الثانية محافظات (الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، أسوان، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية، كما تضم المرحلة الثالثة محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الأقصر، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

وكانت "السنباطى" أكدت أنه تم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن قطاعات الرعاية الأساسية، والعلاجى، والتأمين الصحي، والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير أداء البرنامج القومي لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع شركاء التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تعمل هذه الورش على رفع كفاءة مقدمى الخدمة، موضحةً أنه سيتم توفير الوسائل بأقسام الولادة بالمستشفيات وربطها بعيادات تنظيم الأسرة والتأكد من استمرارية الخدمة من خلال المتابعة والتقييم.

وتابعت "السنباطى" أنه سيتم تدريب مقدمي الخدمة على تقديم المعلومات والمشورة المتكاملة أثناء زيارات متابعة الحمل، وبعد الولادة مباشرة، مؤكدة على أهمية التسويق المجتمعى للبرنامج من خلال المواد الإعلامية والترويجية التي تبرز مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده الإيجابى على الأسرة والمجتمع.