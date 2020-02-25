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الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:30 ص
الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد غسيل اليد
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، أن غسيل اليد المعروف بالنصيحة الذهبية يمثل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن غسيل اليد بالماء والصابون بشكل دورى وكذلك استعمال معقم الأيدى يمثل حماية كبيرة فى الوقاية من الفيروس المستجد، مؤكدة أن مسألة غسيل اليد ينبغى أن يكون بصفة دورية بعد السعال أول العطس وعند رعاية مريض وكذلك بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن غسيل اليد يجب أن يكون بعد استخدام المراحيض ومع اتساخ الأيدى لأى سبب وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.

كان الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، قد أكد أن حالة الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المعزول بمستشفى النجيلة بمطروح مستقرة، وأصبحت سلبية، وليس هناك أى وجود للفيروس فى الدم، وذلك بعد إجراء التحاليل الكاملة لها وملاحظتها على مدار اليوم.

وقال الدكتور علاء عيد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مرض الكورونا لا يمكن أن يوصم به أحد وهو مرض بسيط ويمكن التعافى منه سريعا لكنه يشكل خطورة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنوا أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه أثناء متابعة الفريق الطبى للشخص الأجنبى وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة فى المستشفى المخصص للعزل، حيث أن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أى أعراض خلال تلك الفترة.

 


الصحة

غسيل اليد

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علاج كورونا

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