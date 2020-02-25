الصحة الأمريكية: لا نستبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار، إنه لا يستبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وأكد الوزير الأمريكي -وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن واشنطن تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه.
وكشف موقع "CNN" الاخبارى، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أكثر من 80 ألف شخص وسط مخاوف من الوباء، يوجد فى إيطاليا أكبر عدد من فيروس كورونا خارج آسيا، حيث يوجد بها أكثر من 215 حالة و7 وفيات.
وقال موقع (CNN) استمر تفشي العديد من حالات انتشار الفيروس التاجى الجديد خارج البر الرئيسى للصين، حيث يحذر الخبراء من أننا قد نقترب من مستويات الوباء.
كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية وصل إلى إيطاليا مساء الاثنين "لدعم السلطات الإيطالية فى فهم الموقف"، سيكون تركيز الفريق على "الحد من انتقال العدوى من إنسان لآخر" بعد الارتفاع السريع فى الحالات، أصيب 272 شخصًا على الأقل بالفيروس، وتوفي 7 أشخاص في الدولة الأوروبية الجنوبية.
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