الصحة الأمريكية: لا نستبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

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قال وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار، إنه لا يستبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأكد الوزير الأمريكي -وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن واشنطن تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه.