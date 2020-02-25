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الصحافة التركية فى خطر.. صحفى تركى لنظام أردوغان: أنصارك هددونى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:16 م
الصحافة التركية فى خطر.. صحفى تركى لنظام أردوغان: أنصارك هددونى اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الصحفى التركى، في جريدة «يني تشاج» التركية مراد أغيرال، كشف عن تعرضه لاختراق حساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني، محملاً الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته من قبل أنصار الرئيس التركى، حيث كان الصحفي التركي نشر تقريرًا يزعم تستر حكومة حزب العدالة والتنمية التستر عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركي خلال الاشتباكات في ليبيا، مؤكدًا أن لديه معلومات حول أن العقيد السابق بالجيش التركي أوكان ألتناي الذي تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو 2016 قتل في ميناء طرابلس وتم دفنه فى مسقط رأسه فى ظل تعتيم كبير.

 

وأشار إلى أن العميد أوكان آلتيناي اضطر في وقت سابق إلى مغادرة القوات المسلحة التركية بسبب توجهه «الأتاتوركي»، لكن تم استدعاؤه مرة أخرى بسبب الحاجة إليه، على حد قوله.

 

وجاء اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ليؤكد معلومات وفاة العقيد السابق بالجيش التركي ضمن القوات التركية في ليبيا ودفنه سرًا، خلال هجوم وقع الأسبوع الماضي على ميناء طرابلس.

 

وفى وقت سابق أبرزت قناة إكسترا نيوز تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا، تلك الأوضاع الاقتصادية التي دفعت النظام التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان يفكر في بيع ممتلكات تركية للخروج من هذا المأزق، حيث ذكرت القناة في تقريرها، أن النظام التركى تعاقد مع بنك أمريكى للعمل كمستشار في بيع ممتلكات الدولة التركية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس حجم الانهيار الذى يضرب الحكومة التركية في الفترة الراهنة.

 

وقالت القناة في تقرير لها، إن الحكومة التركية تعاقدت مع بنك أي جى مورجان، الأمريكي من أجل تقديم الاستشارات بشأن بيع ممتلكات تركية، في محاولة من النظام التركى للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها أنقرة.

 

 

 

 


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