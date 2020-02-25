سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السودان ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك: الأمة العربية فقدت قائدا بارزا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:33 م
السودان ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك: الأمة العربية فقدت قائدا بارزا الرئيس الأسبق حسنى مبارك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وذكر بيان النعي "أن الأمة العربية فقدت اليوم قائدا عربيا بارزاً كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".

وقال البيان "كما لعب الفقيد دورا مقدرا في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي".

وأضاف "كما أسهم خلال فترة توليه رئاسة مصر في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة بين شعبي وادي النيل، والتي شهدت علاقاتهما تطورا في المجالات كافة، فضلاً عن مواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية".

وذكر البيان "نسال الله العلي القدير أن يلهم رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعبها، وأسرة الفقيد، الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار".

 

 


ءالسودان

مبارك

الرئيس مبارك

محمد حسنى مبارك

وفاة مبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أخبار مصر اليوم.. وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة