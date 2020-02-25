الرباط (أ ش أ)

رفعت السلطات المغربية من درجة الجاهزية والتأهب فى مختلف النقط الحدودية وكـذا فى المؤسسات الصحية المرجعية، فى ظل اتساع رقعة الإصابة بفیروس كورونا فى أوروبا، وتأتى هذه الخطوات، بعدما قررت إيطالیا إغلاق بلدات فى شمال البلاد ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بدون تصـريح، عقب تسجیل 152 حالة إصابة ووفاة أربعة أشخاص.

واستنفرت وزارة الصحة المغربية أجهزتها، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكى والمصالح الطبية للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة المتدخلة على مستوی نقط العبور الحدودية، من أجل تشديد إجراءات المراقبة وإخضاع أى حالة تحوم حولها شبهات أو أعراض معينة للفحص الدقيق قبل السماح للمعنيين بالمغادرة. وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت السبت الماضى، أن فترة وضع المواطنين المغاربة العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، بؤرة وباء فيروس "كورونا" المستجد، تحت المراقبة الطبية بكل من مستشفى سيدى سعيد بمكناس والمستشفى العسكرى محمد الخامس بالرباط، قد انتهت مدتها التى تم تحديدها فى 20 يوما، حيث لم يتم تسجيل أى حالة إصابة أو أعراض مرتبطة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - فى بيان السبت، أن عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة "ووهان" الصينية، جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية، مشيرة إلى أن المواطنين الـ167 استفادوا من المراقبة الطبية المنتظمة، والتى شملت فحوصات لمرتين فى اليوم طيلة مدة الإقامة، فضلا عن التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والتى كانت نتائجها سلبية.

وأشادت الصحة المغربية، بجميع المسؤولين والأطقم الصحية والإدارية "مدنية وعسكرية" الذين سهروا على إنجاح فترة الحجر الطبى وضمان سيرها فى أحسن الظروف.