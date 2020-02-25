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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:13 م
خالد صلاح
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السلطات السويسرية تعلن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:00 م
السلطات السويسرية تعلن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت السلطات الصحية السويسرية اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في مقاطعة (كانتون) تيسان السويسري، وأكدت أن التحليلات لهذه الحالة جرت بالمختبر المرجعي في جنيف، وفقا لما نشرته صحيفة (تربيون دى جنيف) الصادرة باللغة الفرنسية. 
كان وزير الصحة الفيدرالي السويسري ألان بيرسيت قد أعلن أمس /الاثنين/ عن تعزيز التدابير لمكافحة الفيروس بعد انتشار المرض في إيطاليا، وبدأت الاختبارات على الأشخاص المصابين بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، خاصة في مستشفيات تيسان.
وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن الاختبارات ستكون ممكنة مباشرة في "تيسان"، مع الحصول على النتيجة في غضون ساعتين، ما سيوفر الوقت في الحالات المشتبه فيها.
وأوضحت أنه تم بالفعل تحديد بعض الحالات المشتبه فيها في الوقت الذى توجه وزير الصحة السويسري إلى روما اليوم؛ لحضور مؤتمر ضم وزراء الصحة لإيطاليا، إضافة إلى سويسرا وفرنسا وألمانيا والنمسا وسلوفينيا .

السلطات الصحية السويسرية

كورونا

تيسان

ألمانيا

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