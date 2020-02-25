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السجن 7 سنوات لترزى متهم بقتل سائق فى الشرقية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:18 م
السجن 7 سنوات لترزى متهم بقتل سائق فى الشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة ترزى بالسجن 7 سنوات، و3 سنوات لصديقه لمساعدته فى واقعة مقتل سائق، حاول ممارسة الشذوذ مع المتهم الأول، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحى.

ترجع أحداث القضية رقم 51115 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلييس، ليوم 28 أغطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " س ال أ " 59 سنة سائق بالمعاش مقيم دائرة مركز بلبيس، لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة إثر إصابته بالرأس داخل منزله.

وتوصلت تحريات الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، قيام " محمد ال م د" 27 سنة ترزى مقيم دائرة مركز بلبيس، و" يوسف م ج ح أ" عامل ومقيم دائرة مركز بلبيس، بإرتكاب واقعة قتل المجنى عليه.

وتبين أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول، وكان يستقطبه لممارسة الشذوذ معه مقابل أن يساعده فى البحث عن عمل وليلة الحادث زار المتهم المجنى عليه لسؤاله عن توفير عمل له، فطلب منه المجنى عليه ممارسة الشذوذ فرفض المتهم ونهره على هذا السلوك وأنه لا يرغب فى ممارسة مثل تلك الممارسات مرة ثانية، فتشاجر سويا وقام بالتعدى عليه بالضرب بترابيزة كانت بالغرفة، ثم أتصل بصديقه المتهم الثانى الذى حضر لمساعدته ، وتمكنا من سرقة الهاتف المحمول للمجنى عليه بعد أن تأكدا مفارقته للحياه، ولاذا سويا بالفرار، وتمكن ضباط المباحث من القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة العامة قررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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