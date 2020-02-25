السبت.. قطع الكهرباء عن محطة محولات سمنود بالغربية ساعتين لإجراء الصيانة

الغربية محمد طارق

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الثلاثاء،قطع الكهرباء السبت المقبل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم لمدة ساعتين، من محطة محولات سمنود القديمة ولوحة توزيع أبوعلى بالمحلة الكبرى، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأشار المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركز سمنود هى " قرية أبوصير، قرى بنا أبوصير، وميت بدر حلاوة، وكفرالصارم، وبهبيت الحجارة، وطليمة، وغزبة نظيف، وعزبة حميدة، وعزبة عماشة، ومصنع الوبريات، ومصنع الدلتا للحديد، ومنطقة مساكن البدراوى بالمدينة، ومحكمة سمنود، ومنطقة المحكمة "

وأضاف، أن الأماكن التى سيتضمنها الانقطاع بالمحلة الكبرى هى " منطقة منشية مبارك بأبوعلى، وشارع الثورة، وشارع الشهداء، وشارع مركز شباب أبوعلى، وشارع مدرسة الصنايع، وشارع الوحدة المحلية، وشارع مركز الشرطة، ومحطة المياه بمبارك، والسلندرات 1 و2، ومدخل قرية أبوعلى "