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الرئيس الفلسطينى ينعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:29 م
الرئيس الفلسطينى ينعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حسنى مبارك و الرئيس الفلسطينى
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نعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" ببالغ الحزن والأسى، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، وأشاد أبو مازن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، بمواقف الرئيس الراحل فى دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه فى الحرية والاستقلال.
 
بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذى اضطلع به الرئيس الراحل فى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التى تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بجهوده وإسهاماته فى خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.
 
 
كما بعث الملك وفقا لوكالة أنباء البحرين، برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.
وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"، وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس شرق القاهرة.
 
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسنى مبارك، لما قدمه لوطنه "كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020
 

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