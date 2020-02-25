الرئيس الشيشاني يواجه مصارعًا روسيًا فى حلبة لقتال المحترفين.. صور

كتب محمد شعلان

ظهر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وهو يصارع أحد المصارعين العالمين مرتديا قفازات المصارعة داخل الحلبة ويستعدان للنزال بينهما، حيث تداولت الصور من خلال نشر مصارع الفنون المختلطة، ألكسندر يميليانينكو، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورا من جلسة تدريب على الملاكمة مع رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، وعلق قائلا: "رمضان قاديروف تحمل مسؤولية كلامه! لقد ارتدى القفازات ونزل إلى الحلبة!".



المصارع الروسى مع رئيس الشيشان

وفى وقت سابق، كتب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف على حسابه بـ"انستجرام"، أنه يستعد لنزال مع يميليانينكو، فقد التقى الرئيس مع المصارع في أحد شوارع غروزني، وقال "اصطدمنا وجها لوجه وشرعنا في المواجهة لدرجة تطاير الشرر وتصاعدت أعمدة الدخان من الأرض".



صور لقاء المصارعة

واتفق الطرفان على المواجهة في ديسمبر الماضي وتم تأجيلها، وأعطى يميليانينكو الرئيس الشيشاني الحق في اختيار وقت ومكان المباراة، وأشار المصارع إلى أن رئيس الشيشان في حالة بدنية ممتازة فهو يتدرب باستمرار وأكد أن النزال سيتم وفق قواعد الملاكمة.

وكان قد قدم المقاتل الروسى فى الفنون القتالية المختلطة MMA ألكسندر إميليانينكو، حزامه هدية لرئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، ونشر إميليانينكو فيديو فى حسابه على "إنستجرام"، وهو يقوم بتسليم الحزام الذى حصل عليه من نزال فى الملاكمة عندما واجه ميخائيل كوكلييف بطل رفع الأثقال فى نوفمبر الماضى إلى الحارس الشخصى للرئيس الشيشانى.

كما يواصل المقاتل الروسى فى الفنون القتالية المختلطة MMA ألكسندر إميليانينكو، البالغ 38 عاما، تحضيراته فى نادى أخمات الشيشانى، استعدادا لمواجهة ماجد إسماعيلوف فى نزال ضمن دورة ACA 107 للفنون القتالية المختلطة، والتى ستقام فى موسكو بـ3 أبريل القادم.

ويعد ألكسندر إميليانينكو، اسما مثيرا للجدل فى عالم الفنون القتالية المختلطة، وهو أيضا الشقيق الأصغر لأسطورة اتحاد "Pride FC" فيدور إميليانينكو.

وكان ألكسندر إميليانينكو ، قد حكم عليه بالسجن فى 2015، مدة عامين بتهمة الاعتداء على مديرة منزله، ثم حصل على إفراج مشروط فى نهاية عام 2016.