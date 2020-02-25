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الذهب العالمى يتراجع عن ذروة 7 أعوام لكن مخاوف الفيروس تكبح الخسائر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:42 ص
الذهب العالمى يتراجع عن ذروة 7 أعوام لكن مخاوف الفيروس تكبح الخسائر ذهب
رويترز

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انخفضت أسعار الذهب العالمى اليوم الثلاثاء، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1648.36 دولار للأوقية، ويوم الاثنين ارتفع الذهب 2.8% إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ يناير 2013.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1650.60 دولار.

واستقرت أسواق الأسهم الآسيوية نوعا ما بعد انحسار موجة من عمليات البيع المبكرة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى سبع حالات أمس الاثنين في حين تتعامل عدة دول في الشرق الأوسط مع أولى حالات الإصابة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3% إلى 2637.25 دولار للأوقية.

أما الفضة فقد خسرت 0.7% إلى 18.50 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر في الجلسة السابقة، واستقر البلاتين عند 963.52 دولار للأوقية.


الذهب العالمى

اسعار الذهب العاالمي

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