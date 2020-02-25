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الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ملابس بقليوب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:56 ص
الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ملابس بقليوب سيارات إطفاء- أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمصنع ملابس بمدينة قليوب  على مساحة 1000 مترا وتم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع ملابس بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية على مساحة 1000 مترا .

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب7 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وفى سياق آخر سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى "2 كشك" بجوار سور السكة الحديد بشارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق .

كما أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها بمحافظة القليوبية، بتحريات المباحث حول واقعة الحريق وملابساتها.

كما قامت لجنة من مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بالانتقال لمكان الحريق لعمل مذكرة عن ملابسات الحريق وتقدير خسائرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق شب بعدد 2 كشك بجوار سور السكة الحديد بشارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، لمكان الحريق وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية أو أى إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق، أنه نشب بسبب ماس كهربائى فى ثلاجة إحدى الأكشاك مما أشعل النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.

كما أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس مركز شرطة  القناطر الخيرية بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها بمحافظة القليوبية، بتحريات المباحث حول واقعة الحريق وملابساتها.

وقامت لجنة من مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء ضياء عبدالحميد بالانتقال لمكان الحريق وجارى اعداد مذكرة بملابسات الحريق وتقدير حجم الخسائر الناتجة عنه.


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