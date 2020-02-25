"الدجاج المكلور".. عقبة أوروبية فى طريق صفقة لندن التجارية مع ترامب

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير حصرى لها، أن الاتحاد الأوروبي سيطلب من المملكة المتحدة الإبقاء على الحظر المفروض على الدجاج المكلور (المغسول بالكلور) كأحد شروط اتفاقية تجارية مع بروكسل ، في خطوة تحمي صادرات اللحوم الأوروبية وتخلق عقبة أمام صفقة مع دونالد ترامب.

بناءً على توصية فرنسا ، تم إدراج بند في التفويض التفاوضي للاتحاد الأوروبي للإصرار على أن يحافظ الجانبان على "جودة الصحة والمنتجات الصحية في قطاع الأغذية والزراعة" ، طبقًا لنسخة تسربت إلى صحيفة "الجارديان".

هذه الفقرة ، في القسم المعنون حديثًا من الوثيقة لكبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، الذي يطلق عليه "البيئة والصحة" ، يشترط في إطار التأمين الشامل للاتحاد الأوروبي على أن بعض أساليب إنتاج الأغذية - مبيدات الآفات أو مضادات الغدد الصماء الخاصة أو يغسل الكلور للدواجن - لن تستخدم في المملكة المتحدة.

في عطلة نهاية الأسبوع ، رفض جورج أوستيس ، وزير البيئة البريطاني الجديد ، ضمان عدم السماح للحكومة باستيراد الدجاج المغسول بالكلور كجزء من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

تسبب موقف أوستيس في قلق في المملكة المتحدة حيث دعا الاتحاد الوطني للمزارعين الدول الأخرى إلى التجارة مع بريطانيا "بشروطنا". يخشى الاتحاد الأوروبي أيضًا من أن الواردات الأمريكية من اللحوم قد تقوضها الواردات الحالية من المملكة المتحدة.

من المفهوم أن اقتراح فرنسا لتغيير التفاوض يحظى بدعم كامل من الدول الأعضاء الأخرى.

تم الاتفاق عليه يوم الجمعة الماضي ، بينما لم تتلق أحكام "الملعب المتكافئ" سوى دعمًا بالإجماع يوم الاثنين من سفراء الاتحاد الأوروبي.

سيوقع وزراء الاتحاد الأوروبي على التفويض التفاوضي المكون من 46 صفحة لبارنييه يوم الثلاثاء قبل بدء المحادثات الأسبوع المقبل.