سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخطوط الجوية الماليزية تفصل مضيفة طيران لزيادة وزنها نصف كيلو جرام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:26 م
الخطوط الجوية الماليزية تفصل مضيفة طيران لزيادة وزنها نصف كيلو جرام الخطوط الجوية الماليزية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فصلت مضيفة طيران فى الخطوط الجوية الماليزية بدعوى زيادة وزنها لحوالى 500 جرام، وأعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية أن المضيفة إينا ميليسا هاسيم، فقدت وظيفتها بسبب أن مؤشر كتلة جسمها أعلى من المسموح به لمواصلة العمل مع شركة الطيران وغير صحي، بحسب موقع "the edge markets"، الإخبارى الماليزى، وبحسب الشركة ينص دليل الالتحاق الجديد للشركة، أن يبقى وزنها أقل من 61 كجم، وإينا كان طولها 160 سم وكان عليها أن تبقى أقل من 61 كج، إلا أن وزنها بلغ 61.5 كجم عندما قررت الشركة الاستغناء عنها.

وأكدت الشركة أنه منحت المضيفة 18 شهرا لتتوافق مع القواعد الجديدة، إلا أنها فشلت فى الوصول للوزن المثالى من المواعيد المحددة، وتعمل إينا فى شركة الخطوط الجوية الماليزية منذ 25 عاما، وأقامت دعوى قضائية ضد شركة الطيران، ودفع محامو المضيفة فى المحكمة بأن شروط مؤشر كتلة الجسم ومتطلبات الوزن "غير عادلة"، وأكدوا على أن برنامج إدارة الوزن التابع للشركة "تمييزيا".

واستدل المحامون بأن شركات الطيران الدولية المنافسة، مثل الخطوط الجوية البريطانية وكانتاس ولوفتهانزا، لا تدرج وزن الموظفين، ولم تظهر أى مشكلات تتعلق بالسلامة نتيجة لذلك، وقضت المحكمة الصناعية فى كوالالمبور، لصالح الخطوط الجوية الماليزية، وأكد أنه: "لم يكن برنامج إدارة الوزن تمييزيا بأى حال من الأحوال لأنه ينطبق على جميع أفراد الطاقم، وكانت الشركة قد ضمنت فى جميع الأوقات منح المدعية وجميع أفراد الطاقم كل فرصة ممكنة للوصول إلى وزنهم الأمثل".

وأشار سيد نوح سعيد نذير، رئيس المحكمة إلى أن "المحكمة مقتنعة بأن الشركة قد زودت المدعية بفرص كافية للامتثال لسياسة الشركة، وأنه رغم الفرص الكثيرة، إلا أنها فشلت باستمرار فى تحقيق وزنها الأمثل" ، وقالت المحكمة إن الأساس المنطقى وراء تنفيذ سياسة الوزن قد أوضح بشكل كاف من قبل الشركة. فى تعميم على موظفيها بتاريخ 20 أكتوبر 2015 ، وأوضحت الخطوط الجوية الماليزية أن برنامج إدارة الوزن هو جزء من جهودها "للحفاظ على صورتها كشركة طيران ممتازة".


ماليزيا

مضيفة

الخطوط الماليزية

لوفتهانزا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة