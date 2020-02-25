الخارجية الأمريكية : موافقة حكومة أفغانستان على تأجيل مراسم تنصيب الرئيس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الأفغانية وافقت على تأجيل مراسم تنصيب الرئيس وسط خلاف حول نتائج انتخابات أجريت في 28 سبتمبر أيلول والتي يدعي الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الرئيسي الفوز فيها.

وذكرت رويترز يوم الاثنين نقلا عن مصدرين مطلعين القول إن واشنطن تريد من غني تأجيل تنصيبه لفترة ثانية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعريض جهود حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة للخطر.

و قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هناك فرصة تاريخية للسلام في أفغانستان، لافتا إلى انخفاض معدلات العنف هناك على مدار الأسبوع الماضي، والذي يعد الأكبر منذ 19 عاما، على حد وصفه.

وأضاف بومبيو - في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم الثلاثاء- "يجب أن نكون واقعيين.. من غير المحتمل أن نفوز عسكريا هناك دون المزيد من الموارد .. هناك فرصة تاريخية للسلام لكن المسألة لن تكون سهلة ويجب أن ننتهز الفرصة".

وتابع أنه حال نجاح المفاوضات سيتم توقيع اتفاق مع حركة "طالبان" وتشكيل حكومة وحدة وطنية أفغانية، في 29 فبراير الجاري، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية وبدء مفاوضات الأطراف الداخلية، والتي ستكون الأولى التي تجلس فيها الأطراف الأفغانية على طاولة المفاوضات.

وشدد على ضرورة احترام حركة طالبان للاتفاق وفسخ كل علاقاتهم مع المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن مستقبل أفغانستان بإيدي مواطنيها وليس في يد واشنطن، مؤكدا أن مهمة واشنطن هو ضمان وجود آلية يصل من خلالها الأطراف هناك إلى حلول يرضى بها كل الشعب الأفغاني.

وأوضح أن واشنطن تريد التأكد من أن هناك دستور أفغاني يتم العمل به وانتخابات حرة ونزيهة، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي "مجموعة صغيرة" من تقويض ما تم إنجازه هناك، مضيفا "ندفع باتجاه حل سياسي .. نريد التأكد من عدم تمكن أي شخص من إفساد ما أنجزناه.. الشعب الأفغاني يستحق بعد كل هذه التضحيات