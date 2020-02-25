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الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:09 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء الحريق
الشرقية – إيمان مهنى – فتحية الديب

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سيطرت الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، على حريق ضخم بمصنعين فى المنطقة الصناعية الثالثة، بسبب ماس كهربائى نتيجة الأمطار.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطار من العقيد عبد الحميد أبوفول مدير الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بنشوب حريق ضخم فى مصنع قوطة الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة، امتد الحريق لمصنع بولمارز بذات المنطقة.

ودفعت الحماية المدينة بعدد ثلاث سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق الأول، وأعقبها 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الثانى.

ويتواجد كل القيادات الأمنية بمدينة العاشر من رمضان فى موقع الحريق وهم اللواء أحمد ذكى حكمدار الجنوب، والعميد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث بالعاشر،  والمقدم عبد الحميد الفول،  رئيس الحماية العاشر والعميد محمد العدل مدير الحماية المدنية بالشرقية.

 

وتمركزت أثناء الحريق سيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية،  بسبب دخان الكثيف، وجارى انتداب المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق وتقدير الخسائر،  ويرحج من تحريات الأولية أن السبب ماس كهربائى نتيجة هطول الأمطار .

و كانت أعلنت محافظة الشرقية، رفعت درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لأماكن تجمعات الأمطار،  وكذلك ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.


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