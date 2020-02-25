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الحكومة اليابانية تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:45 ص
الحكومة اليابانية تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا رئيس وزراء اليابان شينزو أبى
طوكيو(أ ش أ)

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كشفت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، عن استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وذلك فى اجتماع مع أعضاء فريق العمل الحكومى المكلف بمتابعة هذا الشأن بمكتب رئيس الوزراء شينزو أبى، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التدابير الجديدة تشمل العمل إلكترونيا واعتماد ساعات عمل متداخلة وقبول المرضى في المستشفيات العامة في المناطق التي تشهد نسبا عالية من العدوى بالفيروس.

ودعا الفريق الحكومي المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" الأفراد والشركات إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع تسجيل المزيد من الإصابات حيث حث الشركات على إبقاء الموظفين في منازلهم إذا كانت لديهم حمى أو أي أعراض أخرى لنزلات البرد.
ولم يطالب الفريق الحكومي بإلغاء الأحداث العامة إلا أنه دعا المنظمين لها والقائمين عليها في أن يفكروا بعناية في المضي قدما والاستمرار في تنظيمها.

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 851 حالة .. تم تسجيل 691 حالة بين ركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قبل السلطات في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من 14 يوما.

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء تحذيرا من السفر لمناطق في كوريا الجنوبية، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بها.

ونصحت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - الأشخاص الذين ليس لديهم مصالح ضرورية أو عاجلة بالابتعاد عن مدينة "دايجو" ومنطقة "تشيونجدو" في مقاطعة "جيونجسانج الشمالية" في كوريا الجنوبية.

بدوره، حث وزير الشئون الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي المواطنين على الابتعاد عن أي تجمعات بمدينة "دايجو" كما أكد أن بلاده ستواصل العمل مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة لجمع المعلومات وحث المواطنين على توخي الحذر.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 


اليابان

الحكومه اليابانيه

كورونا

فيروس كورونا

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