الحكومة اليابانية تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا

ودعا الفريق الحكومي المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" الأفراد والشركات إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع تسجيل المزيد من الإصابات حيث حث الشركات على إبقاء الموظفين في منازلهم إذا كانت لديهم حمى أو أي أعراض أخرى لنزلات البرد.

ولم يطالب الفريق الحكومي بإلغاء الأحداث العامة إلا أنه دعا المنظمين لها والقائمين عليها في أن يفكروا بعناية في المضي قدما والاستمرار في تنظيمها.

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 851 حالة .. تم تسجيل 691 حالة بين ركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قبل السلطات في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من 14 يوما.

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء تحذيرا من السفر لمناطق في كوريا الجنوبية، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بها.