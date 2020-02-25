سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الحديث بين الطبيب والمريض الطريق الأول للعلاج.. الدكتور أحمد عادل يؤكد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:37 م
الحديث بين الطبيب والمريض الطريق الأول للعلاج.. الدكتور أحمد عادل يؤكد الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

للأسف في كثير من الأحيان تحدث مشكلة كبيرة في "التشخيص" وهذا يكون ناتج عن عدم التحدث مع المريض من جانب الطبيب.

هذا ما أكده الدكتور أحمد عادل استشاري أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، والذي يوضح من خلال التقرير التالي الطرق الصحيحة التي تجعل الطبيب يشخص حالة المريض بشكل سليم ومن ثم وصف العلاج الصحيح.

أسباب سرعة القذف
أسباب سرعة القذف

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن معظم مشاكل الذكورة يكون سببها نفسي، لذا من الأفضل أن نتحدث مع المريض حتى نضع أيدينا على المشكلة الحقيقية التي يعاني منها، فعلى سبيل المثال ضمن الأسئلة التي اسئلها للمريض في بداية حديثي معه هي "الإنتصاب الصباحي" فالرجل الطبيعي في بعض الأحيان يحدث له ما يسمى انتصاب صباحي، فإذا كان يحدث له هذا النوع من الإنتصاب ولا يحدث له انتصاب أثناء العلاقة فهذا يعد مؤشراً أنه يعاني من مشكلة نفسية وليست عضوية، ولكن إذا كان لا يحدث له أي نوع من الإنتصاب فهذا يكون دليل على أن هناك مشكلة عضوية يعاني منها.

وأشار إلي إن هناك نسبة ليست قليلة من الرجال يعانون فعليا من سرعة القذف، و 70 % من أسباب سرعة القذف هي أسباب نفسية وتكون نتيجة لضغوطات يتعرض لها الرجل سواء مشاكل العمل أو المشاكل الزوجية، أو يكون نتيجة خوفه من سرعة القذف فهناك من الرجال من يفكرون كثيراً في هذه المشكلة فيصاب بها.

واستطرد حديثه قائلا "إن هناك أسباب عضوية لسرعة القذف والتي من ضمنها إلتهابات البروستاتا، بالإضافة الي ضعف الإنتصاب الذي يؤدي بالتبعية إلي سرعة القذف.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركزالدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور أحمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

 

للتواصل-احمد-عادل

 

الفريق-الطبي

الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

سرعة القذف

تحليل السائل المنوي

الحقن الموضعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة