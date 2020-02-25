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الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية فى منطقة الأحياء البرية بطريق المطار

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:11 م
الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية فى منطقة الأحياء البرية بطريق المطار الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة
كتب: أحمد جمعة

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تمكنت قوات الجيش الوطنى الليبى، مساء الثلاثاء، من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى منطقة الأحياء البرية بطريق المطار.

 

وقال مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد محاولتها استهداف تمركزات قوات الجيش في منطقة الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس.

 

كان اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطنى الليبى قد أكد أن هناك هدنة فى ليبيا استجابة لنداء من دول صديقة لحل الأزمة الليبية بالمفاوضات، وذكر "المسمارى" أن هناك خسائر كبيرة فى صفوف الأتراك المتواجدين فى ليبيا، وهو ما أكده أردوغان بنفسه، حيث قد يصل القتلى الأتراك فقط إلى 17 قتيلا.

 

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبى، أن القوات الليبية استهدفت أكثر من نقطة، منوها بأن حكومة الوفاق تحاول البحث عن مخرج من الوضع.

 

ولا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل دعم الإرهابيين لتنفيذ مخطط نشر الفوضى في المنطقة العربية، فما بين استهداف المدنيين في سوريا وإرسال أسلحة للمجموعات الإرهابية بإدلب، فإن السفن التركية المحملة بالأسلحة لم تتوقف عن إرسال الذخائر والأسلحة إلى المليشيات الإرهابية فى ليبيا، حيث ذكر تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، وفصائل موالية له قصفت موقع انتشار القوات الكردية في الشمال السورى  تمهيداً لمعركة جديدة من قبل "أردوغان"، نتيجة لهزائم جيشه وميليشياته في إدلب الذين يحاصرهم الجيش السورى.

 

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الجيش التركى يتعمد قصف القرى في شمال إدلب واستهداف المدنيين، من أجل استفزاز القوات الكوردية من أجل الدخول في معركة جديدة نتيجة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الجيش التركى.

 

 


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