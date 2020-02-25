الجامعة العربية تجدد دعوتها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى ليبيا

كتب مصطفى عنبر

جددت جامعة الدول العربية ، دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا، وثمنت في هذا الصدد التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ورحب مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة ، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به.