سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: 17% حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج القومى ونستهدف زيادته لـ22%

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:36 م
التموين: 17% حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج القومى ونستهدف زيادته لـ22% الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية حيث أن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر، كما أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة 17% ونستهدف زيادته إلى 22% من إجمالى الناتج القومى .

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان " شارك النجاح .. فى الفرص الاستثمارية 2020 " للإعلان والترويج عن فرص استثمارية  فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية  بالعديد من  المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية يكفى لعدة أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات اجنبية جديدة فى مجال انشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الامر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل.

وأشار مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن التوسع فى انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع وبالتالى سيحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل الامر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35% .

 
المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (1)
 

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (2)
 

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (3)
 

 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (4)
 
 

المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين (5)

 


التموين

حجم التجارة الداخلية

اخبار مصر

وزارة التموين

الاسواق التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة