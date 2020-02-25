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التموين: صرف 80 % من المقررات التموينية شهر فبراير حتى الآن

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:42 م
التموين: صرف 80 % من المقررات التموينية شهر فبراير حتى الآن صرف سلع تموينية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبرايرالحالى، وأنه تم صرف ما نحو 80% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن ، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكانت "الوزارة " قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة، خاصة السلع الأساسية و تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب أيضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع"جمعيتى" فى كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية ، منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول، حيث تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين،وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ،ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات،بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظات الجمهورية خاصة سير منظومة الخبز، بالإضافة إلى توجيه كافة المسئولين في المحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعة سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.


التموين

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