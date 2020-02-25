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التلفزيون اليابانى: وفاة رابع راكب من السفينة السياحية فى اليابان

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:35 ص
التلفزيون اليابانى: وفاة رابع راكب من السفينة السياحية فى اليابان صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال التلفزيون اليابانى اليوم الثلاثاء إن راكبا رابعا من ركاب السفينة السياحية (دياموند برنسيس) الراسية فى اليابان توفى متأثرا بفيروس كورونا، مضيفا أن الراكب المتوفى فى الثمانينات من عمره.

وهوجمت اليابان بقوة لطريقة تعاملها مع الوضع على السفينة السياحية التى تديرها شركة كارنيفال كورب والتى أصيب مئات على متنها.

وعدد المصابين بفيروس كورونا فى تزايد باليابان، ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم الثلاثاء سلسلة إجراءات لمواجهة المرض.

فيما أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، بما فى ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل.

 وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية فى البيت الأبيض، فى بيان نشرته الوكالة الروسية "سبوتنيك": "اليوم، ترسل الإدارة خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونجرس لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا".

 

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية فى وقت سابق من اليوم، بالإشارة إلى مصادر بإن، "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، ما فى ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل".

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال اليوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة فى الولايات المتحدة، وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التى شهدت تراجعا أمس الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، "بدأت تبدو لى فى وضع طيب جدا".

وأضاف ترامب فى تغريده عبر تويتر أثناء زيارته الهند "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية فى الولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى قائلا "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لى فى وضع طيب جدا".

وقد قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا لم يصل لمرحلة "الوباء" ولكن على العالم أن يستعد لذلك، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

 

 


كورونا

الكونجرس

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

اليابان

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