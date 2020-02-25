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التعليم توجه المدارس بإغلاق منافذ الكهرباء وشفط تجمعات المياه داخل أرض الطابور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:29 م
التعليم توجه المدارس بإغلاق منافذ الكهرباء وشفط تجمعات المياه داخل أرض الطابور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بإحكام اغلاق منافذ الكهرباء داخل الفصول والمبانى المدرسية وعدم تواجد أى طالب بجانب أعمدة الإنارة فى المدارس، وذلك غدا الأربعاء عقب عودة الدراسة بعد توقفها اليوم الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية.

 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه تم التنبيه على المديريات بضرورة شفط أى تجمعات المياه داخل أرض الطابور وتنظيم دخول الطلاب وخروجهم وأيضا صعودهم إلى الفصول، إضافة إلى متابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى جميع المدارس.

 

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم الثلاثاء على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها. 

 

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.

 

وكلف رئيس الوزراء، بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء.

 

ومن المقرر أن تعود الدراسة غدا الأربعاء خاصة بعد استقرار الأحوال الجوية وعدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء.

 

وتشهد القاهرة الكبرى حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية بعد فترة عدم الاستقرار التى شهدتها أمس الإثنين ، حيث زادت اليوم فترات سطوع الشمس مع ظهر اليوم وانتهت فرص الأمطار .

 

من جانبه، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار على استمرت حتى ظهر اليوم .

 

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فرص الأمطار على القاهرة من المتوقع أن تنتهى بعد ظهر اليوم على أن تستمر فترة عدم الاستقرار على باقى الأنحاء حتى نهاية اليوم .

 

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غدا الأربعاء أن تتحسن الأجواء على كافة الأنحاء وتنتهى فرص الأمطار على أغلب الأنحاء نسبيا.

 


التربية والتعليم

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