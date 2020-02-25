التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمعلمين تسجيل بياناتهم للعمل فى امتحانات الثانوية العامة سواء ملاحظ أو مراقب أو مقدر درجات، ومع دخول الامتحانات يلجأ عدد كبير من المتقدمين للمشاركة فى أعمال الامتحانات بتقديم اعتذار عن العمل كعضو ملاحظ أو مقدر درجات.



فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك حالات محددة لقبول أعذار المشاركين فى أعمال الامتحانات، منها أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة فى الثانوية العامة، وأن يكون المعلم حاصلا على إجازة مرضية معتمدة، أو يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما، كما يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية، أو إذا كان لدى المعلمة طفل رضيع.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.





وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.





ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.



