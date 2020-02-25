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التضامن تعلن فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:29 م
التضامن تعلن فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة
كتب مدحت وهبة

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قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الموقع الالكتروني   Moss.gov.eg وذلك  لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون ،لافته الى  أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة وهي
 

1- الشلل الدماغي .
 
2- الشلل الرباعي / النصفي الطولي أو السفلي .
 
3- ضمور العضلات .
 
4- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
 
5- الإعاقات المتعددة .
 
6- البتر متعدد الأطراف .
 
7- فقد البصر التام.
 
8- فقد السمع التام ( ديسيبل  فأكثر).
 
9- متلازمة داون
 
10- صغر أو كبر حجم الراس .
 
Hydrocephalus or Microcephaly
 
11- طيف التوحد
 
12- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)
 
13- الجذام

 
وأكدت القباج أن هذه المرحلة سيستفيد منها أكثر من 2مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة ، على أن يتم فتح الباب أمام باقي الإعاقات خلال الفترة القادمة لافته الى   أن الراغب في الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة الدخول على موقع الوزارة وملأ النموذج الموجود على الموقع والذي يحتوي على أسئلة أساسية عن الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون .

وبعد ملأ هذا النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله وكذلك تاريخ الكشف كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قيل الذهاب الي مركز التأهيل لافته الى  أن على كل طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة اصطحاب التقارير الطبية الدالة على إعاقتهم بشرط أن تكون مختومة وموثقة من إحدى المستشفيات الحكومية.

 


وزيرة التضامن

نيفين القباج

بطاقات الخدمات المتكامله

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