التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

كتب مدحت وهبة

تسعى المؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى على تسهيل كافة الإجراءات لحجاج الجمعيات الأهلية هذا العام من خلال التعاقد على فنادق مميزة وقربية من الحرم فة كل من مكة والمدينة المنورة فى إطار الحرص على راحة حجاج الجمعيات الأهلية.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات طوال فترة تقديم أعضاء الجمعيات الأهلية طلبات للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام، مع الاستمرار فى تحسين الخدمات لزوار بيت الله خلال فترة اقامتهم فى المملكة العربية السعودية سواء فى التعاقد مع فنادق مميزة وقريبة من الحرم حرصا على راحة الحجاج خاصة كبار السن، مع أيضا التعاقد على أتوبيسات حديثة لتنقل الحجاج إلى مناطق أداء المناسك، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات حيث تم الاستعداد مبكرا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

من جانبه أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم التعاقد على 270 أتوبيس موديلات حديثة 2017 - 2020 لنقل الحجاج إلى مناطق تأدية المناسك بجانب أنه سيتم العمل على تذليل أى عقبات تواجه الحجاج خلال فترة اقامتهم بالمملكة العربية السعودية ،لافتا إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حريصة على توفير كافة أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات خلال فترة اقامتهم بالمملكة العربية السعودية وانه جارى التقديم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية شريطة أن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية " عضو عامل او منتسب "عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ستنفذ فيه وزارة التضامن الاجتماعى هذا العام برنامج حج الجمعيات 4 مستويات الاول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والثانى فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و 5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم و 4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و 3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر وذلك فى إطار حرص وزارة التضامن فى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.