البرلمان اللبنانى يدعو الصحة العالمية لتقديم مساعدات إضافية للتصدى لكورونا

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دعت لجنة الصحة فى مجلس النواب اللبنانى، منظمة الصحة العالمية إلى تقديم مساعدات إضافية إلى وزارة الصحة اللبنانية على صعيد إنشاء المزيد من غرف العزل الطبية (الحجر الصحي) فى عدد من المناطق اللبنانية فى إطار الخطة التى تستهدف التصدى لفيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة الصحة فى البرلمان اللبنانى النائب عاصم عراجى، فى تصريح له فى ختام اجتماع اللجنة ظهر اليوم الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية ساعدت فى تجهيز قسم العزل الطبى بمستشفى رفيق الحريرى الجامعى المخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وأن لبنان طالب إلى المنظمة بتقديم المزيد من المساعدة على صعيد إنشاء غرف عزل مماثلة فى مختلف المناطق خارج العاصمة بيروت.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، اتخذت بالفعل مجموعة من الاحتياطات اللازمة فى شأن التعامل مع الفيروس، لاسيما فى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) حيث جرى وضع أجهزة الكشف الحرارى والتعقيم وإلزام المسافرين بتعبئة استمارات طبية وغيرها من الإجراءات الفعالة، غير أن الوضع يقتضى زيادة عدد أفراد الطاقم الطبى والموظفين فى المطار.

وأضاف، "يمكننا فى لبنان إيقاف فيروس كورونا إذا سلكنا طريق الوقاية بشكل فعال، ولا يوجد ما يستدعى الهلع بين المواطنين فى حال اتُخذت الإجراءات الضرورية لمنع انتشار الوباء".

وكانت وزارة الصحة، قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى الحكومي، مركزًا رئيسيًا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحى بداخلها.

وسبق وأعلنت السلطات اللبنانية، قبل أيام عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة فى غرفة حجر صحى مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.