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البحرين تنعى حسنى مبارك وتؤكد: خدم وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:10 م
البحرين تنعى حسنى مبارك وتؤكد: خدم وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين
كتب محمد جمال

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بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

 
كما بعث الملك وفقا لوكالة أنباء البحرين، برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"، وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه "كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

 


البحرين

حسنى مبارك

وفاة حسنى مبارك

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