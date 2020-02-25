البحرين تنعى حسنى مبارك وتؤكد: خدم وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية

كتب محمد جمال

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

كما بعث الملك وفقا لوكالة أنباء البحرين، برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.