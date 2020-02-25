سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تعلن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطارى دبى والشارقة 48 ساعة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:25 ص
البحرين تعلن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطارى دبى والشارقة 48 ساعة كورونا
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن شؤون الطيران المدنى فى مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى ومطار الشارقة الدولى لمدة 48 ساعة.

وأكدت شؤون الطيران المدنى في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولى المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفى حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم فى المراكز المخصصة لذلك.

وشددت شؤون الطيران المدنى على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19).

 وتلفت شؤون الطيران المدنى عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين فى المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) الاتصال على الرقم +973 17227555.

وكانت وزارة الصحة فى البحرين، أفادت أنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا "كوفيد 19"، لمواطن بحرينى قادم من إيران عن طريق دبى، تم نقله فورًا للعلاج والعزل فى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحى المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين فى تاريخ 21 فبراير 2020 قادماً من إيران عن طريق دبى ولم يتم رصد أى اعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولى وأن الاعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التى كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحةً بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين فى سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر فى سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.

 

وتهيب وزارة الصحة بكافة القادمين من الدول المتفشى بها الفيروس أنه فى حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا والمتمثلة بارتفاع فى درجة الحرارة، السعال، صعوبة فى التنفس، أو فى حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التى ستعطى لهم من قبل الفريق الطبى، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

 

 

 


البحرين

فيروس كورونا

مطار دبى

الدفاع المدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنعين بالعاشر من رمضان بـ18 سيارة إطفاء

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

"أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد حالات قبول أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة وتتطلب تشريع جديد

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

فيديو.. شقيقة أحمد زكى تبكى على الهواء بسبب بيع مقتنياته: "ميستحقش كدة"

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية: 210 معدات و1200عامل لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الكبرى

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة