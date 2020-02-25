البحرين تعلن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطارى دبى والشارقة 48 ساعة

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أعلن شؤون الطيران المدنى فى مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى ومطار الشارقة الدولى لمدة 48 ساعة.

وأكدت شؤون الطيران المدنى في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولى المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفى حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم فى المراكز المخصصة لذلك.

وشددت شؤون الطيران المدنى على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19).

وتلفت شؤون الطيران المدنى عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين فى المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) الاتصال على الرقم +973 17227555.

وكانت وزارة الصحة فى البحرين، أفادت أنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا "كوفيد 19"، لمواطن بحرينى قادم من إيران عن طريق دبى، تم نقله فورًا للعلاج والعزل فى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحى المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين فى تاريخ 21 فبراير 2020 قادماً من إيران عن طريق دبى ولم يتم رصد أى اعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولى وأن الاعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التى كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحةً بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين فى سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر فى سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.

وتهيب وزارة الصحة بكافة القادمين من الدول المتفشى بها الفيروس أنه فى حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا والمتمثلة بارتفاع فى درجة الحرارة، السعال، صعوبة فى التنفس، أو فى حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التى ستعطى لهم من قبل الفريق الطبى، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.