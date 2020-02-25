البابا تواضروس: برنامج تدريبى للقساوسة الجدد 24 مارس فى دير الأنبا بيشوى

كتبت سارة علام

قرر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شرطًا جديدًا للقساوسة الجدد المكلفين بالخدمة فى كنائس مصر والمهجر إذ عملت الكنيسة على تخصيص الأسبوع من 24 مارس حتى 31 مارس المقبل لتدريب القساوسة بدير الأنبا بيشوى فى دورة مكثفة عن علوم الإدارة الكنسية والخدمة الروحية، بعد أن سبق وقرر البابا تواضروس نفس الدورة التدريبية على الأساقفة الجدد الذين تمت رسامتهم فى يونيو الماضى.

كانت الكنائس القبطية قد شهدت أمس رسامة دفعات جديدة من الكهنة في مختلف الايبراشيات فى بداية صوم القيامة إذ رسم البابا تواضروس 25 كاهنًا للخدمة بمصر والمهجر بالإضافة إلى العديد من الكهنة الذين تمت رسامتهم للخدمة فى المحافظات المختلفة.