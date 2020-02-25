الاتحاد الأوروبى: مبارك قاد مصر لثلاثة عقود وترك بصمته على البلاد والمنطقة

كتب عبد الوهاب الجندى

نعى الاتحاد الأوروبي، الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

ونقلت شبكة " euronews" عن الاتحاد الأوروبي قوله: "إن مبارك كان شخصية سياسية قاد مصر لثلاثة عقود وترك بصمته على البلاد والمنطقة".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.