الإمام الأكبر يهنئ مجدى يعقوب بتقلد «وشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى»

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيا بالدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل بدولة الإمارات الشقيقة.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بما يحققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه قدوة فى الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصرى وعربى.

وكان قد أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على التعاون مع جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد التبرعات التى جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.

ونشر حاكم دبى، صورة تجمعه بالدكتور مجدى يعقوب، وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، وقال فى تعليقه عليها: "مع البروفيسور مجدى يعقوب.. يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا.. أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا فى خدمة الناس".

ويأتى هذا بعدما تصدر هاشتاج بعنوان "مجدى يعقوب"، ترند تويتر فى مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى لجراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لقاء جهوده فى العمل الخيرى والإنسانى وإنجازاته الطبية والعلمية.

ووجه المغردون آلاف التغريدات من رسائل المدح والثناء على الدكتور مجدى يعقوب، حيث قال مصطفى قدرى: " أنت الأسطورة الحقيقية.. ملك القلوب"، فيما قالت رشا أحمد سعيد: "أنت نمبر 1 الحقيقى.. أنت الأسطورة الحقيقية.. ونحن فخورون بك".

وأضافت ساندى "هذا الرجل مذهل"، كما شارك سليم فى الترند، وقال "سوف تكون دائما الأفضل فى قلبى"، كذلك قال أحمد "إنه لشرف عظيم لى أن أحمل نفس الجنسية مع الأستاذ مجدى أحد أفضل صانع الأمل فى جميع أنحاء العالم وليس فقط فى الشرق الأوسط.. أنا أيضًا محظوظ جدًا لأن تتاح لى الفرصة للعيش هنا فى الإمارات العربية المتحدة.. فخور بمجدى يعقوب".