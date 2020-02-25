الإمارات تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتصفه بـصاحب المواقف الوطنية والتاريخية

كتب محمد جمال

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"، وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه "كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".

ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلا

"إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه"