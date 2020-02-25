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الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع إيران لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:10 ص
الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع إيران لمواجهة فيروس كورونا طيران الإمارات
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها طائرات الركاب والشحن، اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجدCOVID-19 .
 
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كانت مطارات دبى قد أعلنت فى وقت سابق، أنه وفقا للتوجيهات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات، فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى جمهورية إيران، باستثناء طهران، حتى إشعار آخر، وأضافت الهيئة، أن جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران، سيحصلون على فحص حرارى فى المطار من قبل هيئة الصحة بدبى وفريق المركز الطبى بالمطار.
 
وشددت على العملاء المتأثرين بالتعليق، الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على تفاصيل حول تغيير حجوزاتهم. 
 
وكانت إدارة شؤون الطيران المدنى فى البحرين، أعلنت اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى ومطار الشارقة الدولى لمدة 48 ساعة، وأكدت الإدارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس. 
 
وأوضح البيان، أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولى المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من خلوهم من ذلك، مؤكدا أنه فى حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم فى المراكز المخصصة لذلك.
 
و من جهتها، نقل موقع إلكترونى إيرانى عن رئيس جامعة ساوه للعلوم الطبية قوله، اليوم الثلاثاء، إن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا توفيا، ليرتفع بذلك عدد وفيات الفيروس فى الجمهورية الإسلامية إلى 14،ونقل موقع اقتصاد أونلاين عن المسؤول قوله "التحاليل أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد".
 
وقالت وزارة الصحة الإيرانية، يوم أمس الاثنين، إن 61 شخصا أصيبوا بالفيروس فى إيران، 
 
وذكر موقع "سكاى نيوز"، أن إيران سجلت ثانى أكبر وفيات بعد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن أكدت السلطات الإيرانية إصابة 43 شخصا بفيروس كورونا، فى 4 مدن مختلفة على الأقل، بما فى ذلك العاصمة طهران.
 
كذلك نفد مخزونات بعض الصيدليات من الأقنعة ومعقمات اليد وأغلقت المدارس وعلقت مباريات كرة القدم لمنع انتشار الفيروس.
 
وارتفعت أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى إيران بشكل ملحوظ بعد انتهاء التصويت على الانتخابات البرلمانية الجمعة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 8 فيما وصل عدد الإصابات إلى 43 حالة فى مناطق عدة بالبلاد منها العاصمة طهران.
 

الامارات

ايران

تعليق الرحلات الجويه

كورونا

فيروس كورونا

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