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الإدارية العليا تعيد طالب مفصول من كلية الصيدلة رأفة بمرضه

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:56 م
الإدارية العليا تعيد طالب مفصول من كلية الصيدلة رأفة بمرضه الإدارية العليا-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أعادت المحكمة الإدارية العليا " تعليم "، طالب مفصول من كلية الصيدلة جامعة الزقازيق للعام الدراسي 2016/ 2017، بعد ثبوت مرضه بانزلاق غضروفى شديد حال دون دخوله الامتحان، مما أدى لرسوبه عامين، وبناء عليه صدر قرار فصله من الجامعة، وألزمت المحكمة إعادة قيد الطالب بالكلية.
 
وأكدت المحكمة اذا لحق بالطالب على وجه اليقين عذر قهرى كالمرض يحول دون دخول الامتحان، أو تغيبه عنه ، فإن تخلفه أو غيابه لا يعتبر رسوباً، وإنما عذراً يحق له دخول الامتحان مرة أخرى بدلاً عن الامتحان الذي ألم به المرض عند أدائه، ويكون القرار الصادر من الجامعة برفض الاعتداد بهذا العذر القهري ومنح الطالب فرصة بديلة عن الامتحان الذي ألم العذر به مخالفاً للقانون ويجب إلغاؤه ، ومنح الطالب فرصة بديلة لفرصة دخول الامتحان التي حرم من أداء الامتحان فيها بسبب هذا العذر القهرى مهما استطال هذا العذر أو تعدد مرات حصوله دون التقيد بعدد معين من الأعذار .
 
وثبت لدى المحكمة من التقرير الطبي أن الطالب يعانى من انزلاق غضروفى بطنى بين الفقرتين الرابعة والخامسة ويلزم الراحة لمدة شهر مع العلاج الدورى المستمر وجلسات العلاج الطبيعى، ولما كانت مدة الشهر الممنوحة للطالب للراحة هى ذات المدة المقررة للامتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2016/2017 وذلك كما هو ثابت من جدول الامتحان المقدم .
 
واعتبرت المحكمة الحالة المرضية للطالب تعد عذراً قهرياً يحول بينه وبين أداء الامتحان، وكان على الجامعة الأخذ بهذا السبب مما يصبح قرار فصله مخالف .
 
 
 

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