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الأوقاف تحدد 4 خطب لشهر مارس للحديث عن القيم الإنسانية والشهداء

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:00 ص
الأوقاف تحدد 4 خطب لشهر مارس للحديث عن القيم الإنسانية والشهداء وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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حددت وزارة الأوقاف، موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر مارس الجارى، الموافقة لشهر رجب، حيث خصصت لخطبة جمعة 6 مارس 2020 عن:" القيم الإنسانية فى سورة الحجرات ” وجمعة 13 مارس 2020 عن مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء وجمعة 20 مارس 2020 عن : "المرأة مكانتها ودورها في بناء الشخصية"، وجمعة 27 مارس 2020 عن " دروس الإسراء والمعراج"، وسيتم تناول الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج في العديد من الندوات والمحاضرات والدروس على مدار شهر رجب.
 
حددت وزارة الأوقاف، 29 درسا دينيا موحدا على جميع مساجد مصر بعد صلاة المغرب ضمن خطتها الدعوية لشهر رجب، تناقش قضايا عامة ودينية ووطنية وإنسانية واجتماعية.
 
وتتضمن الخطة موضوعات مكانة الأشهر الحرم، واستثمار مواسم الطاعات وصلة الأرحام، وخطورة الشائعات، وفضل الشهادة، وحب الأوطان، وشرف الدفاع عن الأوطان.
 
وتشمل الموضوعات أدب الحوار وحرمة النفس البشرية، ومكانة النبى وحب الصحابة وفوائد ذكر الله، ودروس وعبر من مسرى ومعراج النبى ومكانة الصلاة فى الإسلام، والصدق وأثره على الفرد والمجتمع.
 
وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة حول مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالموضوع الموحد، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

 


وزاره الاوقاف

السوشيال ميديا

الاساءه للاشخاص

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