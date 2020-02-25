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الأمين العام للجامعة الدول العربية ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:33 م
الأمين العام للجامعة الدول العربية ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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نعي أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ببالغ الحزن والأسي الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

وقال أو الغيط في بيان صادر عن الأمانى العامة للجامعة العربية اليوم ، الثلاثاء ، أن مبارك كان قائدا عسكرياً بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر ٧٣ ثم رئيساً للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الاوسط، وكان مخلصاً للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعماً صلباً للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية ، عن خالص عزائه في وفاة الرئيس الاسبق مبارك، وعن صادق مواساته للسيدة حرمه ولنجليه في وفاة الفقيد الراحل داعياً المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

 

 


حسنى مبارك

وفاة حسنى مبارك

الرئيس مبارك

وفاى الرئيس مبارك

مبارك

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