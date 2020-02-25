الأمن التونسى يحبط محاولة 62 شخصا الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا

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أحبطت قوات الأمن التونسية محاولة هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا كان بصدد تنفيذها 62 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة.

وذكرت الداخلية التونسية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن وحدات الحرس الوطني بولاية صفاقس، تمكنت أمس الاثنين من ضبط 62 شخص حاملين لجنسيات دول أفريقية بينهم نساء وأطفال، داخل منزل مهجور بمعتمدية العامرة، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

ومن جهة اخرى قال رونى الطرابلسي وزير النقل التونسى لمحطة إذاعية محلية، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا لتقليل تعرضها لخطر انتشار فيروس كورونا .

وأضاف لإذاعة (شمس إف.إم) أن السلطات تتخذ كل الإجراءات والاحتياطات بالتنسيق مع وزارة الصحة مشيرا إلى أن قرارات ستُتخذ اليوم أو غدا لتجنب المخاطر بما يشمل تعليق بعض الرحلات الجوية.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الاثنين إن أكثر من مئتى حالة إصابة بالفيروس ظهرت فى شمال البلاد منذ يوم الجمعة وتوفي خمسة .

وتونس مقصد سياحي كبير ويتم تسيير العديد من الرحلات الجوية بينها وبين أوروبا بما في ذلك شمال إيطاليا، ولم تعلن تونس بعد ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.