سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن التونسى يحبط محاولة 62 شخصا الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:06 م
الأمن التونسى يحبط محاولة 62 شخصا الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا الهجرة غير الشرعية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أحبطت قوات الأمن التونسية محاولة هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا كان بصدد تنفيذها 62 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة.
وذكرت الداخلية التونسية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن وحدات الحرس الوطني بولاية صفاقس، تمكنت أمس الاثنين من ضبط 62 شخص حاملين لجنسيات دول أفريقية بينهم نساء وأطفال، داخل منزل مهجور بمعتمدية العامرة، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.
 
ومن جهة اخرى قال رونى الطرابلسي وزير النقل التونسى لمحطة إذاعية محلية، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا لتقليل تعرضها لخطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف لإذاعة (شمس إف.إم) أن السلطات تتخذ كل الإجراءات والاحتياطات بالتنسيق مع وزارة الصحة مشيرا إلى أن قرارات ستُتخذ اليوم أو غدا لتجنب المخاطر بما يشمل تعليق بعض الرحلات الجوية.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الاثنين إن أكثر من مئتى حالة إصابة بالفيروس ظهرت فى شمال البلاد منذ يوم الجمعة وتوفي خمسة.

وتونس مقصد سياحي كبير ويتم تسيير العديد من الرحلات الجوية بينها وبين أوروبا بما في ذلك شمال إيطاليا، ولم تعلن تونس بعد ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.

وعلى الرغم من بدء معدلات العدوى في الصين، التي بدأ فيها التفشي، في التراجع فقد زادت الحالات الجديدة بوتيرة سريعة في عدة دول منها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض لا يزال يشكل حالة طوارئ دولية.
 

تونس

أوروبا

كورونا

الرحلات الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك لمدة 3 أيام

أخبار مصر اليوم.. إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك لمدة 3 أيام

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة