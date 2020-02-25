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الأسهم الأوروبية تنتعش مع انحسار ضغوط البيع

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:44 ص
الأسهم الأوروبية تنتعش مع انحسار ضغوط البيع الأسهم الأوروبية
رويترز

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انتعشت الأسهم الأوروبية بعدما مُنيت بأكبر خسائر منذ يونيو 2016 في الجلسة السابقة مع تقييم مستثمرين الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا خارج الصين.

وسعت الأسواق حول العالم لتحقيق استقرار وكسب المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6%.

وبعدما هوى المؤشر الإيطالي 5.4 % أمس الاثنين، سجل اليوم مكاسب 0.6 %، وتكافح إيطاليا أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا حيث بلغ عدد الحالات 220 إصابة فضلا عن وفاة سبعة أشخاص.

وتعافت أسهم شركات الطيران التي كانت الأكثر تضررا في الجلسة السابقة، وارتفعت اسهم لوفتهانزا وإيزي جت ورايان إير بين 0.6 و1.4%".

 


الأسهم الأوروبية

فيروس كورونا

الصين

أسهم شركات الطيران

إيطاليا

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