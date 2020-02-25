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الأزهر للفتوى: نرفض حملات تشويه الرموز المصرية.. ويؤكد: الدّين منها براء

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:33 م
الأزهر للفتوى: نرفض حملات تشويه الرموز المصرية.. ويؤكد: الدّين منها براء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لقد دعا الإسلام الحنيف إلى إنزال النّاس منازلهم، وتقدير ذوى الهيئات، واحترام النِّاس عامَّةً دون تفريقٍ بينهم على أساس الدّين، أو الجنس، أو اللون؛ لا سيّما مَن يُقدّمون منهم خدمات جليلة للإنسانية.
 
ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إذ يُقرر هذه المبادئ؛ ينطلق من هدى مُعلّمنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقواعد الشّريعة الإسلامية العُليا، التى تأبى أن يكون الإسلام سِتارًا لحملات فتنٍ وتخريبٍ مُمنهجة، أو مطيّةً للوصول إلى مآرب شخصيّة، أو انتحال ألقابٍ كاذبة.
 
ويُثمّن جميع الجهود الصَّادقة المُخلصة التى تدعم البناء والعُمران من كافة أبناء الوطن دون تمييز؛ داعيًا إياهم إلى الاستمساك بقيم الاتحاد والتَّراحم والتَّسامح والتَّعايش؛ تلكم القيم العظيمة التى حثّ عليها الإسلام، وأمر بها نبيُّ الرَّحمة عليه أفضل الصَّلاة وأتمّ السَّلام.
 
كما تساءل المركز تساؤل المُتعجّب: ما الدَّاعي إلى إثارة الفتن، وبثِّ روح الفُرقة، والإضرار بالأمن المُجتمعي، والسِّلم العامّ؛ بالتزامن مع صِناعة القُدوة، وبناء الإنسان، وترسيخ قيمة العلم فى نفوس النَّاس بهذا الشَّكل المُتكرر؟!؛ إلَّا أن تكون محاولةً لتقويض القُدُوات الحقيقية، وعرقلةً لركْب التّقدم، وبخسًا لمنزلة العلم في القلوب. 
 
لهذا؛ كان حريًّا بأبناء الوطن أن يحرصوا على وحدة صفّهم، وقوة نسيجهم، واستقرار مُجتمعهم، وأن يجتنبوا المِراء والجدال في أمورٍ لا ينبني عليها عملٌ، ولن تجني الأمة من ورائها إلَّا الفُرقة والضَّعف والهوان، وأن يُعلنوا رفضهم استخدام الدّين في معارك وصراعاتٍ تحاول النَّيْل من الدّين، وتُلصق به ما يُخالف مقاصده العُليا.
 
ويُهيب بهم -كذلك- أن ينتهوا عن استخدام العقائد كأداةٍ للطعن فى الآخرين أو الانتقاص منهم؛ فعقيدة كل إنسانٍ هى أمر خاصٌّ بينه وبين خالقه، محلّه القلب، ولا يُحاسب عليه إلَّا الله سُبحانه.
 

مركز الازهر العالمى للفتوى

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