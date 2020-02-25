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الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:00 ص
الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من الأربعاء أن تنتهى فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، وحتى نهاية الأسبوع الجارى وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وبدأت الأحد الماضى.


وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أيضا بداية من الأربعاء المقبل أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتعود الشبورة المائية الكثيفة للظهور في الصباح الباكر.



وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق من السراعات الزائدة خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ظل شدة برودة الأجواء ليلا .

 

وشهد أمس الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

 


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