الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: فرق بين العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات

أكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث تعرضت البلاد لأمطار على أغلب الأنحاء امتدت تأثيرها اليوم الثلاثاء لسيناء ووصلت لحد السيول.
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأجواء تتحسن تدريجيا خلال الساعات المقبلة خاصة على الوجه البحرى والقاهرة، على أن تعاود الشبورة فى الظهور لتصل لحد الضباب وتؤثر على الرؤية الأفقية وينصح السائقين اتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون مائل للدفء نهارا على كافة الأنحاء ولكن يظل الطقس شديد البرودة ليلا، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 10 درجات، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث أية تقلبات جوية فى أى وقت ولذلك ننصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار خاصة وأننا لازالنا فى فصل الشتاء.
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