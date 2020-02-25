سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: الأمطار تمتد اليوم لشمال الصعيد ومدن القناة وتحسن حالة الجو غدا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:24 ص
الأرصاد: الأمطار تمتد اليوم لشمال الصعيد ومدن القناة وتحسن حالة الجو غدا أمطار
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد وصلت ذروتها أمس الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية، حيث شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية امتدت للعاصمة.
 
وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ "اليوم السابع"، أن فرص الأمطار تمتد اليوم الثلاثاء، لمناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس تكون غزيرة ورعدية وقد تصل للسيول على مناطق من سيناء فى ظل الطبيعة الجبلية للمنطقة هناك .
 
وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من الأربعاء تحسن نسبى فى الأحوال الجوية وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام وتسجل العظمى بالقاهرة لـ21 درجة.
 
وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بالنسبة لحالة الطقس بالقاهرة فيبدأ التحسن بالأحوال الجوية على العاصمة بعد ظهر اليوم وتنتهى فرص الأمطار .
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة  نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

 


الأرصاد

الطقس

طقس الغد

أمطار رعدية

اخبار الطقس

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة