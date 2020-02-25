الأرصاد: الأمطار تمتد اليوم لشمال الصعيد ومدن القناة وتحسن حالة الجو غدا

قالت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد وصلت ذروتها أمس الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية، حيث شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية امتدت للعاصمة.

وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ "اليوم السابع"، أن فرص الأمطار تمتد اليوم الثلاثاء، لمناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس تكون غزيرة ورعدية وقد تصل للسيول على مناطق من سيناء فى ظل الطبيعة الجبلية للمنطقة هناك .

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من الأربعاء تحسن نسبى فى الأحوال الجوية وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام وتسجل العظمى بالقاهرة لـ21 درجة.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بالنسبة لحالة الطقس بالقاهرة فيبدأ التحسن بالأحوال الجوية على العاصمة بعد ظهر اليوم وتنتهى فرص الأمطار .

ويشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.