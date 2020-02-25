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اكتشاف عقارين للوكيميا يتمكننان من علاج سرطان الرئة المقاوم للأدوية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:00 م
اكتشاف عقارين للوكيميا يتمكننان من علاج سرطان الرئة المقاوم للأدوية سرطان الرئة
كتب بيتر إبراهيم

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كشف فريق من الباحثين الستار عن عقارين يستخدمان لـ لوكيميا تم اعتمادهما مؤخرًا ضد سرطان الرئة المقاوم للعلاج، ومن المتوقع أن يتم إجراء تجربة سريرية في تورنتو إيطاليا وزغرب بكرواتيا، في وقت لاحق من هذا العام لتقييم أحدهما.

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي "HealthdayNews"، توصل الباحثون بقيادة "إيجور ستاجلار"، أستاذ علم الوراثة الجزيئية والكيمياء الحيوية في مركز دونيلي للبحوث الخلوية والجزيئية الحيوية، إلى نتائج باستخدام طريقة جديدة تعتمد على الخلايا الحية لتحديد الجزيئات الصغيرة التي تستهدف طفرات معينة في الخلايا السرطانية.

وقال "ستيجلار": "مقاومة العقاقير مشكلة كبيرة لمرضى سرطان الرئة، وتسمح لنا تقنيتنا الجديدة بالعثور على جزيئات يمكن استخدامها ضد السرطانات التي لا تتوفر لها خيارات علاجية أخرى."

وحدد الباحثون العقارين اللذين يحتويان على المواد الفعالة "جلتريتينيب" و"ميدوستورين"، وهما دوائين تمت الموافقة عليهما بالفعل للمرضى الذين يعانون من شكل معين من سرطان الدم ، ويستخدمان الآن كعلاجات محتملة لمرضى سرطان الرئة بمستقبلات عامل نمو البشرة الثلاثي المتحول(EGFR) ، لافتين إلى أن الأورام في هؤلاء المرضى مقاومة للغاية للعلاج المتاح.

ويأمل فريق تورنتو أن يثبت فعالية هذه الأدوية في تجارب المرضى، مع إطلاق تجربة أول علاج "جلتريتينيب"، وإذا ثبت نجاحه، فقد يصبح الجلتريتينيب في غضون سنوات قليلة معيارًا جديدًا للعناية بحوالي 60 ألف من مرضى سرطان الرئة في جميع أنحاء العالم والذين يعانون من EGFR الثلاثي.

 

 


سرطان الرئة

علاج سرطان الرئة

اللوكيميا

علاج اللوكيميا

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