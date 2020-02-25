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افتتاح معرض الأسبوع المصرى بأوغندا فى حضور رسمى موسع ..صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:21 م
افتتاح معرض الأسبوع المصرى بأوغندا فى حضور رسمى موسع ..صور نائب السفير ووزيرة صناعة أوغندا والملحق التجاري
رسالة اوغندا - إسلام سعيد

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افتتح وزير مفوض هيثم مختار نائب السفير المصري في أوغندا، يرافقة أحمد سيف رئيس المكتب التجارى، المعرض المصرى فى كامبلا، وهو معرض خاص لجمهورية مصر العربية، لاستقبال المستوردين من أوغندا والدول المجاورة، لعقد صفقات استيرادية من مصر.
 
وقال هيثم مختار نائب السفير، إن المعرض المصرى فى كامبلا فرصة ذهبية للقطاعات التصنيعية المشاركة للترويج للمنتج الذى يعتبر وسيلة تواجد لمصر بصفة دائمة في كافة البلدان، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه المكب التجاري في اوغندا لإنجاح معرض الأسبوع التجارى، والتسهيل على الشركات المصرية وتنسيق العمل المشترك من أجل خروج المعرض بهذه الصورة.
 
بدوره، قال نائل إسماعيل مدير عام بهيئة تنمية الصادرات، إن هناك اهتمام خاص من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالاسابيع التجارية فى إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك توجيهات واضحة من الوزيرة نيفين جامع بضرورة إنجاح المعارض المصرية ذات الجدوى الاقتصادية.
 
وأضاف لليوم السابع، أن قطاعات الكيماويات والتعبئة والتغليف والهندسية والطباعة ومواد البناء، وهي المشاركة في الاسبوع تم اختيارها بعناية فائقة وذلك وفق طبيعة الأسواق الأفريقية والسوق الأوغندي بصفة خاصة بالتنسيق مع مجلس تصديري الطباعة والتغليف وشركة بيزنس بلاس من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من المعرض.
 
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال الفترة "يناير – أكتوبر" من العام الماضى 2019 بنحو  4.3 % ليسجل 99.2 مليون دولار مقابل 95.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.
 
وأظهرت بيانات جهاز التمثيل التجارى، أن الميزان التجارى بين البلدين سجل فائضا في صالح مصر قيمته 83.2 مليون دولار أمريكى مقارنة بفائض قيمته 82.1 مليون دولار امريكي خلال نفس الفترة من عام 2018.
 
وأشار إلى زيادة قيمة صادرات مصر الى السوق الأوغندي خلال 10 شهور الأولى من العام الماضي بنحو 2.93 % لتسجل نحو 91.2 مليون دولار مقابل 88.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له تمثلت أهم الصادرات في منتجات البان، حاصلات زراعية مختلفة ( بصل – زيتون – بلح – جوافة – حمضيات – عنب – بطيخ -  مشمش ) زيت نخيل ، محضرات  ومنتجات غذائية ، كلينكر ، منتجات  دوائية ،  منتجات كيماوية. 
الأسبوع التجاري في اوغندا
الأسبوع التجاري في اوغندا

الوفد الرسمي مع العارضين
الوفد الرسمي مع العارضين

جانب من المعرض1
جانب من المعرض1

نائب السفير ووزيرة صناعة أوغندا والملحق التجاري
نائب السفير ووزيرة صناعة أوغندا والملحق التجاري
 
 
 

مصر

اوغندا

صادرات مصر

صادرات مصر لاوغندا

اخبار الاقتصاد

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